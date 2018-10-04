Метеорологи прогнозируют теплое начало зимы на Алтае

По предварительному прогнозу в декабре на юге Сибири «будет тепло», об этом в интервью «Российской газете» рассказал и. о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Кикитев. Алтайский край находится в этой географической области.

По словам Кикитева, на большей части страны температура зимой будет около нормы. Теплее обычного будет на севере Сибири, «тепло» в декабре на юге Сибири. В январе выше климатических значений температура в Северо-Кавказском, Южном федеральном округе. В феврале — на юге европейской территории страны.

Кикитев также рассказал, что на юго-западе Сибири глобальное потепление климата почти никак не отражается. Летом значимое потепление не зафиксировано, а зимы за последние 30 лет на этой территории стали даже чуть холоднее.

В целом, по его словам, погода в последнее время стала более «нервной». Это проявляется в ее высокой изменчивости, перепадах температур, смене сухих и влажных периодов, росте экстремальных явлений.