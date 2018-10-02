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Дожди и туманы. Какой будет погода на Алтае в ближайшие три дня

По данным алтайского гидрометцентра, ближайшие дни в крае будет прохладно и дождливо. Лишь 4 октября немного потеплеет.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле.
Михаил Хаустов

2 октября

  • Переменная облачность, на большей части территории края и Барнаула временами дождь.
  • Ветер северо-западный 4−9, местами порывы до 14 м/с.
  • Температура в крае +10…+15, в Барнауле +10…+12.

3 октября

  • Температура в крае +10…+15, в Барнауле +10…+12.
  • Ветер северо-западный, 3−8 м/с, с усилением в крае до 14 м/с.
  • В Алтайском местами в восточных районах дождь, в Барнауле преимущественно без осадков.

4 октября

  • Температура в крае +12…+17, в Барнауле +12…+14.
  • В крае и Барнауле без осадков, в утренние часы местами туман.

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