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«Яндекс.Погода» начала показывать карту осадков в Алтайском крае

Сервис «Яндекс.Погода» начал показывать в Алтайском крае карту осадков. На ней видно, где в ближайшее время пойдёт снег или дождь. Благодаря этому пользователи смогут, например, посмотреть, накроет ли ливень центр города или обойдёт его стороной.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле.
Михаил Хаустов

Прогноз осадков рассчитывается на два часа вперёд по десятиминутным интервалам: можно посмотреть, где будут осадки через 10, 20, 30 минут и так далее. На главной странице сервиса выводятся предупреждения, которые помогают понять прогноз, не открывая карту: «Дождь начнётся в течение получаса» или, например, «В ближайшие два часа дождь со снегом не прекратится».

Карта осадков не только помогает не попасть под дождь — за ней бывает интересно понаблюдать. Например, можно засечь, за какое время ненастье добирается от Барнаула до Бийска, или выяснить, в какую сторону света дождевые тучи движутся чаще.

Для предсказания осадков «Яндекс» использует спутниковые снимки, которые получает каждые несколько минут. Обученная нейронная сеть обрабатывает фотографии атмосферы, сделанные из космоса, и предсказывает перемещения областей осадков.

Прямо сейчас жители Алтайского края могут увидеть карту осадков в приложении Яндекс для iOS и Android и на сайте «Яндекс.Погода». В приложении «Яндекс.Погода» карта заработает в скором времени.

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