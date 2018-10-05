«Яндекс.Погода» начала показывать карту осадков в Алтайском крае

Сервис «Яндекс.Погода» начал показывать в Алтайском крае карту осадков. На ней видно, где в ближайшее время пойдёт снег или дождь. Благодаря этому пользователи смогут, например, посмотреть, накроет ли ливень центр города или обойдёт его стороной.