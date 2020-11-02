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Жизнь

«Лось, красивый лось»: на Алтае семья встретила зверя и по-театральному расставила интонации

Алтайская семья по дороге в Барнаул весьма забавно обсудила перебегающего дорогу лося, сообщает газета «Наш город Заринск».

Лось.
Лось.
СС0

Лося встретили по дороге из Заринска в Барнаул — прямо на трассе. Вся семья «по-театральному» поприветствовала зверя.

«Лооось, красиивыый лооооось! Красавец! Какая грррация! Пламя!» — обсудили люди сохатого, убегающего в сторону леса.


Водителям посоветовали проявлять осторожность на трассе — не ехать слишком быстро и сбавлять скорость при виде животных.

«Очень красивый лось. Камера не передает, конечно, всей красоты природы дикой», — рассказали изданию авторы видео.

Ранее в Алтайском крае водитель иномарки погиб в ДТП с лосем, еще два пассажира получили травмы.

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