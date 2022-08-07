Лось не по правилам перебежал дорогу в сибирском городе

В Искитиме заметили лося, который бодро прогуливался по городу, не соблюдая правила дорожного движения.

Момент нарушения ПДД зафиксирован на видео одним из очевидцев. Кадры опубликованы в новосибирском паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, что представитель семейства оленевых перепрыгнул через ограждение, перебежал дорогу и поспешил скрыться за ближайшими домами.

О дальнейшей судьбе лося ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае осудили двух жителей Новосибирской области за незаконную охоту.

Гости региона проникли в общедоступные охотничьи угодья, расположенные на территории Тальменского района, где выследили самку лося и произвели прицельный выстрел в животное. Ущерб оценен в 400 тысяч рублей, который злоумышленникам пришлось возместить.