8 августа
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Жизнь

Лось не по правилам перебежал дорогу в сибирском городе

В Искитиме заметили лося, который бодро прогуливался по городу, не соблюдая правила дорожного движения.

Лось в Искитиме
Лось в Искитиме
АСТ-54

Момент нарушения ПДД зафиксирован на видео одним из очевидцев. Кадры опубликованы в новосибирском паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, что представитель семейства оленевых перепрыгнул через ограждение, перебежал дорогу и поспешил скрыться за ближайшими домами.

О дальнейшей судьбе лося ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае осудили двух жителей Новосибирской области за незаконную охоту.

Гости региона проникли в общедоступные охотничьи угодья, расположенные на территории Тальменского района, где выследили самку лося и произвели прицельный выстрел в животное. Ущерб оценен в 400 тысяч рублей, который злоумышленникам пришлось возместить.

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