Лошади, республики и рабочие с крестьянами. Тест: что вы знаете о появлении Советского Союза

30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов подписали договор и декларацию, которые дали точку отсчета для страны с названием из четырех слов. Церемония прошла, кажется, в Кремле, а республики, по договору, сами могли менять свои границы — или нет? Представим, что вы сдаете экзамен по истории СССР в тесте altapress.ru.