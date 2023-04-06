Лосось-зомби готовится атаковать атлантическую форель

Два года назад она заполонила норвежские реки. Этим летом она вернется на нерест — по прогнозам, порядка 150 тыс. особей.

Норвежские власти обеспокоены тем, что горбуша может подорвать запасы атлантического лосося и форели.

У этого вида горбуши есть множество названий в Норвегии — «тихоокеанский лосось», «русский лосось», «лосось-зомби», «северонорвежский таракан», указывает «Север Пост».

Ранее об опасной для здоровья рыбе рассказала специалист. Это тунец, скумбрия королевская, акула, рыба-меч. Дело в том, что в них содержится много ртути.

Не рекомендуется есть тилапию и пангасиус — помимо токсинов, там присутствуют и мусорные токсины.

Отдавать предпочтение нужно морским и речным рыбам среднего размера и весом до трех килограммов.

А самые «безопасные» виды рыб — камбала, лосось, речная форель, морской окунь, сельдь, анчоусы. Их можно есть 2−3 раза в неделю.