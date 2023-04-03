Об опасной для здоровья рыбе рассказала специалист

Опасную для здоровья рыбу, которой можно отравиться тяжелыми металлами, назвала эксперт Александра Новикова, пишет «Прайм».

Это тунец, скумбрия королевская, акула, рыба-меч. Дело в том, что в них содержится много ртути. Не рекомендуется есть тилапию и пангасиус — помимо токсинов, там присутствуют и мусорные токсины.

Отдавать предпочтение нужно морским и речным рыбам среднего размера и весом до трех килограммов.

Самые «безопасные» виды рыб — камбала, лосось, речная форель, морской окунь, сельдь, анчоусы. Их можно есть 2−3 раза в неделю.

По словам специалиста, выращенная рыба менее опасна, однако она не так полезна из-за низкого содержания в ней витаминов и полиненасыщенных жирных кислот.

Ранее диетолог рассказала, почему надо покупать рыбу и с чем ее лучше есть.

Между тем в российских магазинах вместо лосося стали продавать крашеную селедку.

Так, на упаковке большими буквами указано — «красная рыбка», а ниже гораздо меньшим шрифтом — «сельдь филе». В состав слабосоленого продукта входит тихоокеанская сельдь, соль, красители и консерванты.

Причем крашеную сельдь кладут на прилавки рядом с форелью, горбушей.