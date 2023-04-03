3 апреля
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Здоровье

Об опасной для здоровья рыбе рассказала специалист

Опасную для здоровья рыбу, которой можно отравиться тяжелыми металлами, назвала эксперт Александра Новикова, пишет «Прайм».

Рыба.
Рыба.
СС0

Это тунец, скумбрия королевская, акула, рыба-меч. Дело в том, что в них содержится много ртути. Не рекомендуется есть тилапию и пангасиус — помимо токсинов, там присутствуют и мусорные токсины.

Отдавать предпочтение нужно морским и речным рыбам среднего размера и весом до трех килограммов.

Самые «безопасные» виды рыб — камбала, лосось, речная форель, морской окунь, сельдь, анчоусы. Их можно есть 2−3 раза в неделю.

По словам специалиста, выращенная рыба менее опасна, однако она не так полезна из-за низкого содержания в ней витаминов и полиненасыщенных жирных кислот.

Ранее диетолог рассказала, почему надо покупать рыбу и с чем ее лучше есть.

Между тем в российских магазинах вместо лосося стали продавать крашеную селедку.

Так, на упаковке большими буквами указано — «красная рыбка», а ниже гораздо меньшим шрифтом — «сельдь филе». В состав слабосоленого продукта входит тихоокеанская сельдь, соль, красители и консерванты.

Причем крашеную сельдь кладут на прилавки рядом с форелью, горбушей.

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