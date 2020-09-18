Лоза привел доказательства того, что Земля плоская

Российский певец Юрий Лоза вступился за теорию плоской Земли и привел несколько «аргументов» в поддержку теории в беседе с «Пятым каналом».

Лоза является сторонником теории плоской Земли и основные доводы почерпнул в книге Эрика Дюбэй «200 доказательств того, что Земля не шар». Музыкант заявил, что находит подтверждения теории в собственной жизни.

Плыть по глобусу

Музыкант заявил, что моряки никогда не пользуются глобусом. Ему рассказал это тесть, который «провел» в море 32 года.

«Ни в одной компании не стоит глобус. Ни один капитан в мире не рассчитывает свой маршрут, какие-то там по фарватер свой, движение по глобусу — только по картам плоской Земли. Потому что если плыть по глобусу, то поплывешь неизвестно куда», — привел аргумент Лоза.

Самолеты

Самолеты летают только по прямой и только в северном полушарии, «как будто летят по плоской земле». Еще одним доказательством музыкант считает тот факт, что на всех новейших навигационных интернет-ресурсах нет перемещений самолетов и кораблей в Южном полушарии, пишет Lenta.ru.

Климат

По мнению Лозы, если бы Земля имела шарообразную форму, среднегодовая температура на Северном и Южном полюсах не могла бы отличаться на 20 градусов. По его словам, такого не может быть, «если Земля равноудалена от Солнца в обычной версии».

Геодезия

У геодезистов нет такого понятия как круглая Земля, в чем Лоза убедился во время учебы на географическом факультете в Казахском государственном университете.

Спутник. Земля из космоса. СС0

«Все эти формулы геодезические, когда вы берете из какой-то точки снимаете показания какие-то, по формуле вычисляете расстояние, и никто не берет поправки на круглую Землю», — отметил Лоза.

YouTube

Ранее ученые констатировали, что в распространении идеи о плоской Земле виновен YouTube.

Ученые выяснили, что 29 человек из 30 еще два года назад были убеждены в том, что Земля круглая. Но все они в разное интересовались другими конспирологическими теориями. И YouTube в поиске выдавал им в том числе видео с учением сторонников плоской Земли — так устроен его алгоритм. Некоторые опрошенные начинали смотреть видео, чтобы посмеяться над это теорией, но в итоге поверили аргументам.

Исследователи считают, что алгоритм поиска YouTube должен быть изменен. Сейчас он настроен таким образом, что пользователь попадает в своеобразную «эхо-камеру» своего собственного мнения.