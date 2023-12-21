21 декабря
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Жизнь

Луч, кот, миллионы километров: NASA опубликовало революционное видео лазера с астероида

Американское космическое агентство (NASA) отправило новогоднее видеопослание с помощью лазерного луча.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Ролик получен телескопом знаменитой Паломарской обсерватории. А отправлен с расстояния в 80 раз большего, чем между Землей и Луной, указывает LIFE.

Кот живет у одного из сотрудников лаборатории реактивного движения агентства. И это был эксперимент передачи данных с помощью лазерного луча. Дело в том, что сейчас зонд "Психея" летит к астероиду — узнать не является ли случайно это космический объект обломком погибшей планеты. Вот с него и отправлен лазерный луч с видеоприветом от Тэйтерса.

Цифры

Сигнал пролетел 31 млн километров за 101 секунду.

Ранее главную новогоднюю елку страны нашли по снимкам из космоса. И в подмосковном поселке Фряново нашли 25-метровую кремлевскую красавицу. Ель готовилась к своему новогоднему дебюту 84 года.

В Рослесинфорге заявили, что главную елку страны каждый год выбирают очень тщательно, по всем лесничествам Московской области проводится смотр.

Основные требования к дереву:

  • гладкий и неизогнутый ствол;
  • ровная конусовидная крона с не слишком густой хвоей (чтобы не оттеняла гирлянду и новогодние украшения).

Также важно удобное расположение ели, чтобы ее было проще транспортировать.

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