Главную новогоднюю елку страны нашли по снимкам из космоса

Как сообщает "Москва 24", ель готовилась к своему новогоднему дебюту 84 года.

В Рослесинфорге заявили, что главную елку страны каждый год выбирают очень тщательно, по всем лесничествам Московской области проводится смотр.

Основные требования к дереву:

гладкий и неизогнутый ствол;

ровная конусовидная крона с не слишком густой хвоей (чтобы не оттеняла гирлянду и новогодние украшения).

Также важно удобное расположение ели, чтобы ее было проще транспортировать.

Ранее мы рассказывали правда ли, что на площади Сахарова зальют каток.