20 октября
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Жизнь

Правда ли, что на площади Сахарова перед Новым годом зальют каток

  1. Где поставят главную елку в Барнауле?
  2. Что еще поставят на площади Сахарова?
  3. Когда откроют новогоднюю елку?

В мэрии Барнаула 19 октября прошло первое заседание "новогоднего" оргкомитета под руководством главы города Вячеслава Франка. Когда и где установятся главную новогоднюю елку, и правда ли, что в этом году на площади Сахарова будет каток - в материале altapress.ru.

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Где поставят главную елку в Барнауле?

Новогоднюю красавицу установят на площади Сахарова, как обычно. Собирать конструкцию начнут в декабре.

Там же будут снежные и ледяные скульптуры, детский лабиринт с подсветкой.

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Что еще поставят на площади Сахарова?

В этом году там планируют залить каток с пунктами проката.

28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.
28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.
Анна Зайкова. "Алтапресс"
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Когда откроют новогоднюю елку?

Праздник в честь установки елки пройдет 29 декабря в 17:00. На площади Сахарова пройдет концертно-театрализованное представление "Царевна-Лебедь".

Также в других районах и пригородах Барнаула в этот день пройдут праздничные открытия своих елок и новогодних площадок.

Как украшали Барнаул к Новому году 2023 - в материале altapress.ru.

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