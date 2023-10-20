Правда ли, что на площади Сахарова перед Новым годом зальют каток

Новогоднюю красавицу установят на площади Сахарова, как обычно. Собирать конструкцию начнут в декабре.
Там же будут снежные и ледяные скульптуры, детский лабиринт с подсветкой.
В этом году там планируют залить каток с пунктами проката.
Праздник в честь установки елки пройдет 29 декабря в 17:00. На площади Сахарова пройдет концертно-театрализованное представление "Царевна-Лебедь".
Также в других районах и пригородах Барнаула в этот день пройдут праздничные открытия своих елок и новогодних площадок.
Как украшали Барнаул к Новому году 2023 - в материале altapress.ru.