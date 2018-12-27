Лучшие фото 2018 года по версии altapress.ru

В 2018 году в Алтайский край приехал новый руководитель региона — Виктор Томенко. Он сменил на своем посту Александра Карлина, который «рулил» Алтаем почти 13 лет.
Лучшие фото-2018. Анна Зайкова, altapress.ru
Лучшие фото-2018. Анна Зайкова, altapress.ru
Лучшие фото-2018. Анна Зайкова, altapress.ru
2018 год запомнится непогодой. Зимой Алтай сковали 40-градусные морозы, весной потрепал нервы паводок, а все лето «терроризировали» штормы и смерчи.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018.
Александр Михайлов, vk.com
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018.
instagram.com/katyahusky
Последствия шторма в Барнауле.
Евгения Родочинская
Лучшие фото-2018. Анна Зайкова, altapress.ru
На Катуни в Чемальском районе скопился лёд. 2 апреля 2018 года.
Светлана Казина vk.com/svetlana_kazina
Лучшие фото-2018. Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Лучшие фото-2018. Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Купание в горной реке в 40-градусные морозы. Январь 2018 года.
Смерч в Каменском районе
Дмитрий Проскурин, «Каменские известия»
Для кого-то этот год был борьбой.
Лучшие фото-2018. Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Лучшие фото-2018. Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Лучшие фото-2018. Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Лучшие фото-2018. Анна Зайкова, altapress.ru
Для кого-то — победой.
Лучшие фото-2018. Дмитрий Лямзин, altapress.ru
В 2018 году мы умилялись разным животным.
В Сайлюгемском национальном парке московский фотограф снял манула. Декабрь 2018 года.
Владимир Мац
Розовые пеликаны.
Барнаульский зоопарк.
Фотоловушка сняла, как в Сайлюгеме на останках павшего копытного обедают грифы, беркуты, орлы, вороны, сороки и лиса.
предоставлено пресс-службой Сайлюгемского нацпарка
Лучшие фото-2018. Анна Зайкова, altapress.ru
Лучшие фото-2018. Анна Зайкова, altapress.ru
Лучшие фото-2018. Дмитрий Лямзин, altapress.ru
О-о-очень разным животным.
Станислав Семенцов решил красиво отметить свой 30-й день рождения уборкой снега в костюме динозавра.
опубликовано на странице Станислава в vk.com
Вот таким был 2018-й.