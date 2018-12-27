Лучшие фото 2018 года по версии altapress.ru

Редакция выбрала лучшие снимки 2018 года, которые выходили на сайте altapress.ru. Год был запоминающимся. Снимки — не менее впечатляющими, ироничными и с подтекстом.

В 2018 году в Алтайский край приехал новый руководитель региона — Виктор Томенко. Он сменил на своем посту Александра Карлина, который «рулил» Алтаем почти 13 лет.

Лучшие фото-2018. Анна Зайкова , altapress.ru Лучшие фото-2018. Анна Зайкова , altapress.ru Лучшие фото-2018. Анна Зайкова , altapress.ru

2018 год запомнится непогодой. Зимой Алтай сковали 40-градусные морозы, весной потрепал нервы паводок, а все лето «терроризировали» штормы и смерчи.

Шторм в Барнауле , 23 июня 2018. Александр Михайлов , vk.com Шторм в Барнауле , 23 июня 2018. instagram.com/katyahusky Последствия шторма в Барнауле. Евгения Родочинская Лучшие фото-2018. Анна Зайкова , altapress.ru На Катуни в Чемальском районе скопился лёд. 2 апреля 2018 года. Светлана Казина vk.com/svetlana_kazina Лучшие фото-2018. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Лучшие фото-2018. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Купание в горной реке в 40-градусные морозы. Январь 2018 года. www.instagram.com/verunchenok_live Смерч в Каменском районе Дмитрий Проскурин , «Каменские известия»

Для кого-то этот год был борьбой.

Лучшие фото-2018. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Лучшие фото-2018. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Лучшие фото-2018. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Лучшие фото-2018. Анна Зайкова , altapress.ru

Для кого-то — победой.

Лучшие фото-2018. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

В 2018 году мы умилялись разным животным.

В Сайлюгемском национальном парке московский фотограф снял манула. Декабрь 2018 года. Владимир Мац Розовые пеликаны. Барнаульский зоопарк. Фотоловушка сняла , как в Сайлюгеме на останках павшего копытного обедают грифы , беркуты , орлы , вороны , сороки и лиса. предоставлено пресс-службой Сайлюгемского нацпарка Лучшие фото-2018. Анна Зайкова , altapress.ru Лучшие фото-2018. Анна Зайкова , altapress.ru Лучшие фото-2018. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

О-о-очень разным животным.

Станислав Семенцов решил красиво отметить свой 30-й день рождения уборкой снега в костюме динозавра. опубликовано на странице Станислава в vk.com