Ветер, дующий в одном направлении весь день и усиливающийся к ночи, может указывать на приближение ненастья.

Утренний туман, стелющийся по воде, предвещает ясный и теплый день.

Большое количество пауков говорит о том, что погода будет хорошей.

Если пчелы быстро летят к ульям, это может быть признаком того, что скоро пойдет дождь.

В день памяти великомученицы Феодосии Константинопольской наши предки начинали утро с молитв. Они обращались к святой за помощью в обустройстве семейного быта и воспитании детей, а также верили, что она может избавить от тяжелых недугов и помочь преодолеть жизненные трудности.

В этот день в старину проводили вечерки: собирались целыми деревнями, чтобы попеть и поводить хороводы.

На таких встречах взрослые учили детей дружбе, взаимопомощи и поддержке близких, рассказывали о важности опоры для своей семьи.

Запреты Феодосьи Колосятницы связаны с бытом. К примеру, когда начинала колоситься рожь, нельзя было белить холсты.