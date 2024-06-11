Приметы на Луку Крымского
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Если пчелы быстро летят к ульям, это может быть признаком того, что скоро пойдет дождь.
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Большое количество пауков говорит о том, что погода будет хорошей.
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Утренний туман, стелющийся по воде, предвещает ясный и теплый день.
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Ветер, дующий в одном направлении весь день и усиливающийся к ночи, может указывать на приближение ненастья.
Что можно и нельзя делать 11 июня 2024 года
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В день памяти великомученицы Феодосии Константинопольской наши предки начинали утро с молитв. Они обращались к святой за помощью в обустройстве семейного быта и воспитании детей, а также верили, что она может избавить от тяжелых недугов и помочь преодолеть жизненные трудности.
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В этот день в старину проводили вечерки: собирались целыми деревнями, чтобы попеть и поводить хороводы.
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На таких встречах взрослые учили детей дружбе, взаимопомощи и поддержке близких, рассказывали о важности опоры для своей семьи.
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Запреты Феодосьи Колосятницы связаны с бытом. К примеру, когда начинала колоситься рожь, нельзя было белить холсты.
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Детям строго запрещали спрыгивать с качелей. Старцы терпеливо объясняли юному поколению, что «земля в это время тяжела», и если начать резвиться и прыгать, то можно навлечь на себя беду и сделать свою жизнь трудной и несчастной.
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На Феодосью Колосятницу ни в коем случае нельзя также ссориться, размахивать кулаками, браниться. Осмелившийся нарушить запрет рискует тяжело заболеть.
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Не следует 11 июня отправляться в путь: дороги не будет, а вот беда может прийти.
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Жениться и выходить замуж опасались на Феодосью Колосятницу, считая, что союз может оказаться несчастливым, и супруги скоро расстанутся.
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Не следует 11 июня давать деньги в долг — к финансовым потерям и материальным трудностям.
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Также крестьяне верили, что в одиночку ходить в лес и на водоемы нельзя. Считалось, что нечистая сила может заманить в чащу или утянуть на дно.
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Опасались плохо говорить об умерших — души их проснутся, придут к обозвавшему их человеку и будут жизнь портить.
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Нельзя было ломать ветки деревьев — земля обидится и жить придется впроголодь.
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