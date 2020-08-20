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Жизнь

Лукашенко полетел в сторону Москвы, «нарисовал» знак бесконечности и вернулся в Минск

Самолет президента Белоруссии Александа Лукашенко 19 августа вылетел к границе с Россией, но на полпути развернулся обратно, пишет «Лента.ру».

Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко.
president.gov.by

Президентский самолет (Boeing Business Jet, регистрация EW-001PA) впервые с начала протестов покинул Минск.

По данным трекера полетов, борт направился в сторону российской границы, однако на полпути — в районе города Толочин — развернулся и полетел обратно.

Примечательно, что лайнер еще полчаса кружил над Минском, прежде чем пойти на посадку.

Напомним, ранее СМИ сообщили о возможном бегстве Лукашенко — если «свергнут» нелегитимно. Однако после он заявил, что не намерен покидать родину.

«Лукашенко никогда никуда не побежит, и мои дети никуда не побегут. Бегут те, у кого карманы набиты», — сказал он.

Стоит отметить, что 19 августа Лукашенко проводил заседание республиканского Совбеза. Официальные комментарии по странному полету лайнера отсутствуют.

В Белоруссии почти две недели проходят акции протеста против «фальсификаций». Начались они 9 августа, когда стало известно, что Лукашенко набрал 80,23% по итогам выборов президента.

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