Лукашенко полетел в сторону Москвы, «нарисовал» знак бесконечности и вернулся в Минск

Президентский самолет (Boeing Business Jet, регистрация EW-001PA) впервые с начала протестов покинул Минск.
По данным трекера полетов, борт направился в сторону российской границы, однако на полпути — в районе города Толочин — развернулся и полетел обратно.
Примечательно, что лайнер еще полчаса кружил над Минском, прежде чем пойти на посадку.
Напомним, ранее СМИ сообщили о возможном бегстве Лукашенко — если «свергнут» нелегитимно. Однако после он заявил, что не намерен покидать родину.
«Лукашенко никогда никуда не побежит, и мои дети никуда не побегут. Бегут те, у кого карманы набиты», — сказал он.
Стоит отметить, что 19 августа Лукашенко проводил заседание республиканского Совбеза. Официальные комментарии по странному полету лайнера отсутствуют.
В Белоруссии почти две недели проходят акции протеста против «фальсификаций». Начались они 9 августа, когда стало известно, что Лукашенко набрал 80,23% по итогам выборов президента.