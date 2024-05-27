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Жизнь

Лукашенко предложил запустить прямой авиарейс из Минска в Барнаул

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко встретился с губернатором Алтайского края виктором Томенко.

Лукашенко предложил Томенко запустить прямой авиарейс Минск — Барнаул. Президент Республики Беларусь назвал Алтайский край одним из красивейших регионов России.

«Для активизации поездок, деловых и туристических, необходимо хорошее транспортное сообщение. А точнее, открытие прямого авиарейса между Минском и Барнаулом. Это, на мой взгляд, также актуальная тема для взаимной проработки», – подчеркнул Лукашенко.

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