Стало известно, какой «Молодостью» Лукашенко угостил Путина

В сети появился рецепт «фирменного» салата Александр Лукашенко, которым он угощал президента РФ.

Так, из архивного видео стало известно, что в основе «Молодости» — порезанный и истолченный зеленый лук-перо. К нему добавлены огурцы и морская соль. Заправляется салат сметаной: на тазик салата, как утверждает президент Беларуси, хватит две баночки. По желанию в конце приготовления добавляется тертое яйцо.

Также Лукашенко угостил Путина во время официального визита в Минск национальными домашними блюдами. На столе помимо собственноручно приготовленного салата были драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, грибной суп и холодник, белорусское сало.

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