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Жизнь

Луков день. Почему 31 октября нельзя предаваться обжорству

31 октября в народе отмечают Луков день. Сегодня чествуют евангелиста Луку, отдавшего себя служению Господу и проповедовавшего веру в разных странах.

Облака. Свет. Лучи
Облака. Свет. Лучи
СС0

Традиции Лукова дня

Святой, которому посвящен праздник, в мирской жизни занимался медициной и увлекался философией. Кроме того, Лука писал иконы.

В эту дату славяне стремились поправить здоровье и избавиться от недугов. Прежде всего, предки ели лук. Но в небольших количествах.

Что запрещено 31 числа?

В Луков день ни в коем случае нельзя предаваться обжорству. По поверью, перегрузки пищеварительной системы могут сказаться плохо не только на организме, но и на жизни в целом. При «перенасыщении» человека может обуять лень, которая приведет к плачевным последствиям: финансовому краху, размолвкам в дружбе и любви, ухудшению дел на работе.

Еда. Фастфуд.
Еда. Фастфуд.
pixabay.com.

Приметы дня

  • Мутные звезды — к дождю;
  • Лошадь фыркает — к теплу;
  • Облака плывут с севера на юг — к солнечной погоде;
  • Кошка скребет пол — к ветру;
  • В лесу воют лисицы — значит, погода испортится.
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