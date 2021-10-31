Луков день. Почему 31 октября нельзя предаваться обжорству

31 октября в народе отмечают Луков день. Сегодня чествуют евангелиста Луку, отдавшего себя служению Господу и проповедовавшего веру в разных странах.

Традиции Лукова дня

Святой, которому посвящен праздник, в мирской жизни занимался медициной и увлекался философией. Кроме того, Лука писал иконы.

В эту дату славяне стремились поправить здоровье и избавиться от недугов. Прежде всего, предки ели лук. Но в небольших количествах.

Что запрещено 31 числа?

В Луков день ни в коем случае нельзя предаваться обжорству. По поверью, перегрузки пищеварительной системы могут сказаться плохо не только на организме, но и на жизни в целом. При «перенасыщении» человека может обуять лень, которая приведет к плачевным последствиям: финансовому краху, размолвкам в дружбе и любви, ухудшению дел на работе.

Еда. Фастфуд. pixabay.com.

Приметы дня