Луков день. Почему 31 октября нельзя предаваться обжорству

Традиции Лукова дня
Святой, которому посвящен праздник, в мирской жизни занимался медициной и увлекался философией. Кроме того, Лука писал иконы.
В эту дату славяне стремились поправить здоровье и избавиться от недугов. Прежде всего, предки ели лук. Но в небольших количествах.
Что запрещено 31 числа?
В Луков день ни в коем случае нельзя предаваться обжорству. По поверью, перегрузки пищеварительной системы могут сказаться плохо не только на организме, но и на жизни в целом. При «перенасыщении» человека может обуять лень, которая приведет к плачевным последствиям: финансовому краху, размолвкам в дружбе и любви, ухудшению дел на работе.
Приметы дня
- Мутные звезды — к дождю;
- Лошадь фыркает — к теплу;
- Облака плывут с севера на юг — к солнечной погоде;
- Кошка скребет пол — к ветру;
- В лесу воют лисицы — значит, погода испортится.