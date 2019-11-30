Лунный календарь стрижек: благоприятные дни в декабре 2019

Лунный календарь стрижек помогает определить благоприятные дни для изменения прически и ухода за волосами. В декабре есть как удачные, так и не подходящие для похода в парикмахерскую дни. Рассказываем, когда лучше стричься по лунному календарю в декабре 2019 года.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2019: благоприятные дни

Наиболее удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 9, 10, 17 декабря, сообщает mirkosmosa.ru. Кроме того, хорошими днями считаются 2, 3, 7, 16, 18, 26, 27, 30 и 31 декабря.

Когда нельзя стричься в ноябре 2019

По лунному календарю 2019 нежелательно стричься 6, 13 и 22 декабря.

Женщина. Волосы. Прическа СС0

Лунный календарь стрижек: как это работает

Работа всех лунных календарей основывается на мнении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на состояние волос. Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить.