Лунный календарь стрижек: благоприятные дни в марте 2020

Лунный календарь стрижек на март 2020: благоприятные дни
Наиболее удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 7, 28 и 30 марта, сообщает mirkosmosa.ru. Кроме того, хорошими днями считаются 4, 5, 9, 18, 21, 25 и 26 марта.
Когда нельзя стричься в марте 2020 года
По лунному календарю, нежелательно стричься 13, 20 и 22 марта.
Лунный календарь стрижек: как это работает
Работа всех лунных календарей основывается на мнении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на состояние волос. Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить. Поэтому в некоторые дни от визита к парикмахеру нужно воздержаться.