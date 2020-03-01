Лунный календарь стрижек: благоприятные дни в марте 2020

Лунный календарь стрижек помогает определить благоприятные дни для изменения прически и ухода за волосами. В марте есть как удачные, так и не подходящие для смены образа дни. Рассказываем, когда лучше стричься по лунному календарю в марте 2020 года.

Лунный календарь стрижек на март 2020: благоприятные дни

Наиболее удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 7, 28 и 30 марта, сообщает mirkosmosa.ru. Кроме того, хорошими днями считаются 4, 5, 9, 18, 21, 25 и 26 марта.

Когда нельзя стричься в марте 2020 года

По лунному календарю, нежелательно стричься 13, 20 и 22 марта.

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