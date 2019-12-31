Лунный календарь стрижек: благоприятные дни в январе 2020

Лунный календарь стрижек помогает определить благоприятные дни для изменения прически и ухода за волосами. В январе есть как удачные, так и не подходящие для похода в парикмахерскую дни. Рассказываем, когда лучше стричься по лунному календарю в январе 2020 года.