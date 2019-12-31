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Жизнь

Лунный календарь стрижек: благоприятные дни в январе 2020

Лунный календарь стрижек помогает определить благоприятные дни для изменения прически и ухода за волосами. В январе есть как удачные, так и не подходящие для похода в парикмахерскую дни. Рассказываем, когда лучше стричься по лунному календарю в январе 2020 года.

Девушка. Волосы. Прическа
Девушка. Волосы. Прическа
ССО

Лунный календарь стрижек на январь 2020: благоприятные дни

Наиболее удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 6 и 15 января, сообщает mirkosmosa.ru. Кроме того, хорошими днями считаются 1, 5, 7, 8, 14, 23, 28 и 30 января.

Когда нельзя стричься в январе 2020

По лунному календарю 2020 нежелательно стричься 3, 10, 17, 19 и 31 января.

Женщина. Прическа. Новый год
Женщина. Прическа. Новый год
СС0

Лунный календарь стрижек: как это работает

Работа всех лунных календарей основывается на мнении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на состояние волос.

Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить.

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