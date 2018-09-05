Лунный календарь стрижек на сентябрь 2018: благоприятные дни для красивых причесок

Лунный календарь стрижек помогает выбрать благоприятные дни, когда поход к парикмахеру придаст волосам сил, оздоровительные процедуры пойдут на пользу, а укладка сохранится надолго. Altapress.ru рассказывает, когда стричь волосы в сентябре 2018 по лунному календарю.