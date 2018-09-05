Лунный календарь стрижек на сентябрь 2018: благоприятные дни для красивых причесок

Когда благоприятные дни для стрижек в сентябре 2018 года?
- 10 сентября — благоприятный день для стрижки, окрашивания, тонирования, закрашивания седины, оздоровительных процедур. Стрижка может ускорить рост волос. Оздоровительные процедуры помогут уменьшить выпадение волос.
- 11 сентября — отличный день для лечения волос. После стрижки рост волос может ускориться, но они станут воздушными и непослушными, будут хуже поддаваться укладке. Кардинально менять цвет волос в этот день не рекомендуют.
- 13 сентября — хороший день для стрижки слабых, тонких и тусклых волос.
- 18 сентября — благоприятный день для стрижки, она придаст волосам сил и здоровья. Удачно пройдет окрашивание и даже эксперименты с яркими цветами.
- 19 сентября — удачный день для стрижки. После нее кончики волос меньше секутся, уменьшается выпадение волос.
- 20 сентября — хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.
- 22 сентября — благоприятный день для необычных стрижек и укладок, для экспериментов с необычным тонированием или окрашиваем в яркие цвета.
- 27 сентября — положительный день для новой стрижки. Она позволит улучшить внешний вид волос, придать им сил и здоровья. Благоприятный день для домашних оздоровительных процедур для шевелюры.
- 29 сентября — отличный день для стрижки, она придаст волосам сил и здоровья, сообщает mirkosmosa.ru.
Когда нельзя стричься в сентябре-2018 по лунному календарю?
В этом году в сентябре нет неблагоприятных дней для стрижки.