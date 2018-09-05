Читайте нас в соцсетях
6 сентября 8°C
1421

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2018: благоприятные дни для красивых причесок

Лунный календарь стрижек помогает выбрать благоприятные дни, когда поход к парикмахеру придаст волосам сил, оздоровительные процедуры пойдут на пользу, а укладка сохранится надолго. Altapress.ru рассказывает, когда стричь волосы в сентябре 2018 по лунному календарю.

Девушка. Волосы. Прическа
Девушка. Волосы. Прическа
ССО

Когда благоприятные дни для стрижек в сентябре 2018 года?

  • 10 сентября — благоприятный день для стрижки, окрашивания, тонирования, закрашивания седины, оздоровительных процедур. Стрижка может ускорить рост волос. Оздоровительные процедуры помогут уменьшить выпадение волос.
  • 11 сентября — отличный день для лечения волос. После стрижки рост волос может ускориться, но они станут воздушными и непослушными, будут хуже поддаваться укладке. Кардинально менять цвет волос в этот день не рекомендуют.
  • 13 сентября — хороший день для стрижки слабых, тонких и тусклых волос.
  • 18 сентября — благоприятный день для стрижки, она придаст волосам сил и здоровья. Удачно пройдет окрашивание и даже эксперименты с яркими цветами.
  • 19 сентября — удачный день для стрижки. После нее кончики волос меньше секутся, уменьшается выпадение волос.
  • 20 сентября — хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.
  • 22 сентября — благоприятный день для необычных стрижек и укладок, для экспериментов с необычным тонированием или окрашиваем в яркие цвета.
  • 27 сентября — положительный день для новой стрижки. Она позволит улучшить внешний вид волос, придать им сил и здоровья. Благоприятный день для домашних оздоровительных процедур для шевелюры.
  • 29 сентября — отличный день для стрижки, она придаст волосам сил и здоровья, сообщает mirkosmosa.ru.

Когда нельзя стричься в сентябре-2018 по лунному календарю?

В этом году в сентябре нет неблагоприятных дней для стрижки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка