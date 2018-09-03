Магнитные бури в сентябре 2018: расписание на месяц

По прогнозам, в сентябре-2018 солнечная активность будет довольно высокой. Жителям Земли стоит быть готовыми к нескольким магнитным бурям. Altapress.ru публикует расписание магнитных бурь на сентябрь 2018.

Календарь магнитных бурь в сентябре 2018 года

По данным u-f.ru, первая магнитная буря придется на 11−14 сентября, затем — на 16 и 22 сентября. Особенно сильным будет геомагнитное возмущение 22 сентября. В этот день даже те, кто не относится к метеочувствительным людям, могут почувствовать слабость и головную боль.

Предсказать активность солнца: как составляют расписание магнитных бурь-2018

Долговременные прогнозы составляют при помощи сравнения данных за несколько лет. А сделать прогноз с высокой точностью можно только за 1−2 дня до магнитной бури.

Солнце. instagram.com/bernardoguardi

В чем причина магнитных бурь?

Ученые считают, что возникновение магнитных бурь на Земле вызывает солнечный ветер. Он образуется из-за выбросов вещества из солнечной короны и корональных дыр.

Влияние магнитной бури

На людей магнитные бури могут влиять по-разному. Чувствительные люди могут ощутить беспричинную усталость, головную боль. У кого-то может повыситься раздражительность и тревожность, снизиться работоспособность.