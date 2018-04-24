Песчаный апокалипсис: как выглядит буря во время шторма

Вчера, 21:44.
Жизнь

Для многих азиатских стран песчаные бури не такая уж и редкость. Здания и коммуникации в городах построены таким образом, чтобы максимально избежать возможных последствий пыльных ветров.

Девушка. Ветер.
Девушка. Ветер. Фото: СС0.

Но в последнее время песчаные бури происходят все чаще, и это довольно пугающее зрелище.

В середине апреля огромная стена песка накрыла древнейший иранский город Йезд. Город на некоторое время остался без электричества, в больницы попало несколько десятков людей, а улицы засыпало "приличным" слоем пыли, пишет mail.ru.

В сети появились видеоролики произошедшего, снятые как на внешние камеры наблюдения, так и людьми из окон своих домов. Надвигающаяся на город стена из песка действительно выглядит жутко и напоминает апокалипсис.

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