«Львы станут котятами». Астрологический прогноз на 28 сентября − 4 октября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября. Кому — побеждать, кому — проигрывать, а кому — собирать чемоданы, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Овен

На этой неделе Овны заскучают — вас может накрыть волна тоски и рутины. Постарайтесь уделить время отдыху и восстановлению сил. Не торопите события — все активности впереди. Просто насладитесь покоем и наладьте отношения в семье.

Телец

Неделя ознаменуется стабильным и благоприятным течением дел в бизнесе и общественных делах. Самое время заключать договоры о долгосрочном сотрудничестве. Хорошо планировать не только дела, но и поездки — попутешествовать или поработать.

Близнецы

Близнецам улыбнется удача. Вы как никогда будете остроумны, и сказанные вами слова многим помогут в жизни. Постарайтесь быть терпимыми к людям, которые не так быстро умеют формулировать свои мысли и доносить до вас то, что хотят сказать. Из отрицательного — отсутствие интересных событий, что может привести к ощущению застоя.

Рак

В эту неделю будет полезно открыть для себя новые изотерические знания. Ракам стоит перенести фокус внимания со своих переживаний на окружающих. Особенно если это касается людей, находящихся за кругом ваших близких. За счет этого ваша интуиция возрастет.

Солнце pixabay.com

Лев

На этой неделе Львы станут котятами — доброта не будет иметь предела. Благоприятное время для налаживания личной жизни. Между вами и партнером выстроится полное взаимопонимание.

Дева

Девы станут мастерами убеждения. Ваш дар позволит прекратить длительные ссоры. Выйдите за рамки привычного и впустите в жизнь спонтанность и новизну. Устройте романтическую встречу или займитесь новым хобби.

Весы

Весам очень важно сохранять баланс между работой и домом. Если будете слишком много времени уделять личному — пострадает карьера. И наоборот. Старательно просчитывайте свои планы, а если нездоровится — идите на больничный. На этой неделе вы быстро восстановитесь.

Скорпион

Внимательные и осторожные Скорпионы на этой неделе могут расслабиться. Все проблемы и тревоги отступят, чтобы вы могли посмотреть на них беспристрастно. Этот новый взгляд подарит озарение и поможет стать победителем.

Стрелец

Мудрость Стрельцов поразит окружающих. Красноречие и умение объяснять все простыми словами дадут уверенность и удовлетворение. Но старайтесь себя контролировать, никого не поучайте. Иначе вы рискуете остаться в одиночестве из-за своего самолюбования.

Козерог

Эта неделя — время, чтобы вытрясти тараканов из головы и перестать заниматься самоедством. Встретьтесь с друзьями, помиритесь с родными. Благоприятный период для покупки и продажи недвижимости и автотранспорта.

Лампочка. Идея. pixabay.com

Водолей

Вы почувствуете прилив уверенности. Вам будет казаться, что все по плечу. Но не требуйте от себя слишком многого и не стесняйтесь полагаться на близких. Вы сами не знаете, как нуждаетесь в поддержке. Но и не раскисайте — взаимодействуйте с людьми, сохраняя четкие границы.

Рыбы

Время для путешествий! Даже если на этой неделе собирать чемоданы некуда, можете просто помечтать. Вот увидите — ваши планы быстро воплотятся в жизнь. Внимательно относитесь к знакам и приметам. Записывайте, все, что снится: на этой неделе возможны вещие сны.