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Ляйсан Утяшева продемонстрировала новый образ на фоне Кремля

Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева продемонстрировала новый образ в Instagram: она опубликовала фото, на котором позирует в сером костюме российского бренда Yana Dress с ультраглубоким декольте.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
fishki.net

Поклонники 33-летней Ляйсан бурно отреагировали на откровенный наряд: «Ого! Тот случай, когда панорама меркнет и является не главной», «Образ огонь!», «Как всегда шикарна».

Ляйсан часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах — недавно она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами. Впрочем, подписчики гимнастки отнюдь не всегда благосклонно относятся к ее модным экспериментам.

Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.

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