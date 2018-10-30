Ляйсан Утяшева продемонстрировала новый образ на фоне Кремля

Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева продемонстрировала новый образ в Instagram: она опубликовала фото, на котором позирует в сером костюме российского бренда Yana Dress с ультраглубоким декольте.

Поклонники 33-летней Ляйсан бурно отреагировали на откровенный наряд: «Ого! Тот случай, когда панорама меркнет и является не главной», «Образ огонь!», «Как всегда шикарна».

Ляйсан часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах — недавно она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами. Впрочем, подписчики гимнастки отнюдь не всегда благосклонно относятся к ее модным экспериментам.

Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.