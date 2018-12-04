Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 декабря -27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
90

Ляйсан Утяшева предстала в образе «черной пятницы»

Известная гимнастка и телеведущая Лйсан Утяшева опубликовала фото в своем Instagram, где позирует в образе «черной пятницы».

Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
fishki.net

«Бомба», «Очень красиво», «Очень подчеркивает Вашу парящую фигурку», «Энергическая, целеустремленная, жизнерадостная», — пишут поклонники гимнастки.

Ранее Ляйсан Утяшева сфотографировалась в пиджаке и ботфортах и также сразила поклонников.

Ведущая шоу «Танцы» на ТНТ часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах, пишет mail.ru. Недавно она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами. Впрочем, подписчики гимнастки отнюдь не всегда благосклонно относятся к ее модным экспериментам.

Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость