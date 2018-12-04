Ляйсан Утяшева предстала в образе «черной пятницы»

«Бомба», «Очень красиво», «Очень подчеркивает Вашу парящую фигурку», «Энергическая, целеустремленная, жизнерадостная», — пишут поклонники гимнастки.
Ранее Ляйсан Утяшева сфотографировалась в пиджаке и ботфортах и также сразила поклонников.
Ведущая шоу «Танцы» на ТНТ часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах, пишет mail.ru. Недавно она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами. Впрочем, подписчики гимнастки отнюдь не всегда благосклонно относятся к ее модным экспериментам.
Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.