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Жизнь

Ляжет ли снег. Какая погода будет в Алтайском крае 9−10 ноября

Какая погода будет в Алтайском крае 9−10 ноября, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Первый снег в Барнауле.
Первый снег в Барнауле.
Анна Зайкова.

Погода в Алтайском крае 9−10 ноября

Ночью 9 ноября в Алтайском крае ожидается температура −3…−8 градусов, а днем −3…+2 градусов. В большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах вероятен гололед. Ветер будет западный, до 12 м/с.

Ночью 10 ноября в регионе возможны −2…−7 (в предгорьях до -13) градусов, а днем −2…+3 градусов. В отдельных районах снова прогнозируют снег, а по северу — слабую метель. Сохранится гололед.

Погода в Барнауле 9−10 ноября

Ночью 9 ноября в Барнауле обещают −4…−6 градусов, а дне 0…-2 градусов. К утру пойдет снег. Появится снежный покров. Ветер будет западный, 2−7 м/с.

Ночью 10 ноября градусник покажет в Барнауле −3…−5 градусов. Днем возможна температура 0…-2 градусов.
Во второй половине дня пойдет небольшой снег.

Ранее синоптики рассказали, когда в Алтайском крае ляжет снег.

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