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Жизнь

Ждите ночью. Стало известно, когда Алтайский край покроет снег

Алтайские синоптики пообещали, что снег окончательно ляжет в регионе до 13 ноября. Первые снежные покровы появятся в крае уже в ближайшую ночь.

Первый снег на Алтае
Первый снег на Алтае
Предоставлено Altapress.ru

Погода в Алтайском крае

Днем 8 ноября в регионе температура будет колебаться от -2 до +3 градусов.

Местами умеренные осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В ночь на 9 ноября — −3…−8 градусов, местами небольшой снег, появление снежного покрова.

Погода в Барнауле

8 ноября ожидается −1…+1 градус. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный 2−7 м/с.

В ночь на 9 ноября — −4…−6 градусов.

В конце ночи небольшой снег, появление снежного покрова. На дорогах гололедица.

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