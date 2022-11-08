Ждите ночью. Стало известно, когда Алтайский край покроет снег

Погода в Алтайском крае
Днем 8 ноября в регионе температура будет колебаться от -2 до +3 градусов.
Местами умеренные осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В ночь на 9 ноября — −3…−8 градусов, местами небольшой снег, появление снежного покрова.
Погода в Барнауле
8 ноября ожидается −1…+1 градус. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный 2−7 м/с.
В ночь на 9 ноября — −4…−6 градусов.
В конце ночи небольшой снег, появление снежного покрова. На дорогах гололедица.