Любителей алтайских гор предупреждают об опасном явлении

Туристам, планирующим посетить Республику Алтай, необходимо зарегистрироваться в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по региону и внимательно следить за личной безопасностью и изменением погоды.
При возникновении происшествий немедленно звоните на единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112.
В начале января ЧП с лавиной произошло в Красноярском крае. Под завалами в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» оказались шесть домов, в которых могут находиться люди.
В результате погибла семья из трех человек.