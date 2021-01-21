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Жизнь

Любителей алтайских гор предупреждают об опасном явлении

МЧС по Республике Алтай предупреждает об опасности схода лавин. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения лавиноопасных районов, не выходить в горы в снегопад и непогоду.

Горы. Лавина.
Горы. Лавина.
CC0

Туристам, планирующим посетить Республику Алтай, необходимо зарегистрироваться в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по региону и внимательно следить за личной безопасностью и изменением погоды.

При возникновении происшествий немедленно звоните на единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112.

В начале января ЧП с лавиной произошло в Красноярском крае. Под завалами в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» оказались шесть домов, в которых могут находиться люди.

В результате погибла семья из трех человек.

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