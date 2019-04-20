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Жизнь

Любители отдыха на Алтае заплатили за авиабилеты рекордную сумму

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру составили список маршрутов, билеты по которым обошлись путешественникам в круглую сумму на майские праздники. Второе место в перечне заняли ценители Горного Алтая.

Туристы фотографируют свои ноги на фоне Горного Алтая.
Туристы фотографируют свои ноги на фоне Горного Алтая.
instagram.com

За бронь трех авиабилетов Москва — Горно-Алтайск туристы отдали 604 тысячи рублей.

Выше в рейтинге только билеты из Москвы в Канкун (Мексика). Перелет в обе стороны семейной паре обошелся в 635 тысяч рублей.

Ниже в рейтинге оказалось путешествие из столицы России в Самуи (Таиланд). За четыре билета в обе стороны — 485 тысяч рублей.

Отмечается, что все пассажиры, выложившие внушительные суммы, полетят бизнес-классом.

По данным аналитиков, самые популярные перелеты на внутренних направлениях на майские праздники с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга, подорожали. Так, стоимость авиабилетов в Сочи выросла на 10%, в Симферополь — на 16%, в Калининград — на 11%.

Ранее министр культуры и туризма Вадим Волченко заявил, что треть билетов, проданных в России на майские праздники, приходятся на полуостров Крым. Отдых в регионе оказался самым популярным и доступным.

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