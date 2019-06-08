Любовь и верность. Почему лебединая пара осталась на лето в Алтайском крае

На лето в Лебедином заказнике Алтайского края осталось четыре лебедя. Орнитолог Алексей Эбель рассказывает в соцсетях трогательную историю: в их числе раненая самка и ее партнер Гоша. Он защищает спутницу от назойливых туристов. Кое-кого лебедь даже пощипал.

Что случилось с лебедями?

В России существует всего два лебединых заказника. Один из них находится на Чукотке, другой — в Алтайском крае на озере Светлом Советского района.

В Лебедином заказнике нашего региона обитают 35 видов животных, занесённых в Красную книгу Алтайского края. В том числе на зимовку на незамерзающем озере здесь останавливаются лебеди. На лето они улетают в Салехардскую тундру.

В этом году в заказнике впервые зимовали более тысячи лебедей. За зиму они съели больше 20 тонн кормов. В начале марта птицы начали разлетаться в полярные районы, но четверо остались на лето. Среди них пара, потому что самка не смогла взлететь. Она периодически пытается подняться в небо, но мешает рана на крыле.

Эбель пишет, что на сгибе виден некроз.

«Может был какой-то удар или обморожение с последующим осложнением», — предполагает орнитолог.

Партнёр, которого назвали Гошей, не оставил избранницу. Он стал отгоняет от самки настойчивых туристов, которые пытались сфотографировать её поближе.

Лебединая верность существует?

Такое поведение для лебедей — скорее правило, чем исключение. Птицы действительно остаются преданы своей второй половине. Они ухаживают за больным или раненым партнером, защищают и кормят.

Семейные пары также рьяно заботятся о своих детях, следят, чтобы их спутники были достойными партнерами.

Сила лебединой любви и верности настолько сильная, что стала эталоном и вдохновением для творчества.