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Жизнь

Любовь женщин к теплу объяснили исследователи

Любовь к теплу развилась у женщин и самок животных в ходе эволюции, считают ученые из Тель-Авивского университета.

Урожай. Женщина в поле.
Урожай. Женщина в поле.
СС0

Когда мужчины в офисе чувствуют себя комфортно в футболке и под кондиционером, женщины кутаются в свитера.

Такая разница в предпочитаемых температурах развилась эволюционно, считают исследователи.

Они проанализировали ряд работ, посвященных распространению животных на различных территориях, а также изучили данные за почти 40 лет об 11 тыс. птиц и летучих мышей в 130 локациях Израиля. Выбор птиц и летучих мышей для исследования ученые объяснили тем, что эти животные летают и поэтому очень подвижны, и пространственное разделение между полами будет среди них особенно четко выражено, пишет Газета.Ru.

Результаты исследования показали, что самцы предпочитают более низкую температуру, чем самки.

Среди многих млекопитающих самцы предпочитали тень, а самки — солнечный свет.

По всей видимости, люди — не исключение, считают авторы работы. Тяга женщин к более высокой температуре обусловлена эволюционно и нужна, чтобы периодически разделять партнеров.

Свои доводы исследователи изложили в публикации в журнале Global Ecology and Biogeography.

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