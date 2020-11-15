«Люди без помощи умирают»: в столице Сибири народ вышел на митинг против властей и медицинского беспредела

14 ноября в Новосибирске прошел митинг против бездействия властей в борьбе с коронавирусом и за отставку главы регионального минздрава. Участники потребовали «мобилизации» ресурсов для борьбы с эпидемией, передает «Тайга.Инфо».

Митинг в Новосибирске против коронавируса и властей.

Акция против бездействия новосибирских властей в борьбе с коронавирусом прошла в сквере возле театра «Глобус». На митинг собралось около 15 человек, следует из трансляции, которую вело местное отделение Российской коммунистической рабочей партии (РКРП).





«Нет уверенности, что система не рухнет во время очередной волны, мы требуем реальной мобилизации всех ресурсов вне зависимости от форм собственности, — сказала на митинге секретарь отделения партии Сергей Крупенько. — Мы выражаем свое недоверие министру здравоохранения Хальзову».





Участники митинга также потребовали обсуждения планов по борьбе с эпидемией с общественностью и депутатами всех уровней.





«Покажите, какие у вас были планы летом? Хальзов сказал, что такого уровня заражения мы не ожидали, — сказал Крупенько. — Что значит не ожидали? Где ваши эксперты, которые должны были рассчитать все варианты развития событий?».

За 13 ноября в Новосибирской области выявлено 186 новых случаев заражения COVID-19. В Алтайском крае их оказалось 241.