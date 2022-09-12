Синоптики обещали солнечную и ясную погоду в Барнауле 12 сентября. Но что-то пошло не так, и краевую столицу залил дождь. Горожане не растерялись: одни быстро перескакивали через лужи, а другие медленно шагали под зонтиками. Находчивые голуби и вовсе притаились на крыше в ожидании тепла. Пасмурные, но прелестные кадры — в фоторепортаже altapress.ru.
Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Как говорится, помыл машину — жди дождя. Вот и барнаульцам, которые вчера начистили свои авто, сегодня не повезло: без брызг проехать по дороге получилось не у всех. Вода из луж, как в фонтане, разлеталась во все стороны.
На городских улицах пестрили зонты: можно было встретить как лаконичные черные, так и ярко-красные.
Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
О «дресс-коде» прохожие также не договорились. Кто-то бойко шагал без носков и в открытых туфлях, а некоторые укутались в теплые куртки, шапки и дождевики.
А еще наш фотокорреспондент запечатлел покрасневшие и пожелтевшие листья, а также мясистые грозди рябины. Осень пришла.
Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru
Ранее стало известно, какая погода будет в Барнауле 13−15 сентября.