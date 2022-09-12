Синоптики обещали солнечную и ясную погоду в Барнауле 12 сентября. Но что-то пошло не так, и краевую столицу залил дождь. Горожане не растерялись: одни быстро перескакивали через лужи, а другие медленно шагали под зонтиками. Находчивые голуби и вовсе притаились на крыше в ожидании тепла. Пасмурные, но прелестные кадры — в фоторепортаже altapress.ru.

Как говорится, помыл машину — жди дождя. Вот и барнаульцам, которые вчера начистили свои авто, сегодня не повезло: без брызг проехать по дороге получилось не у всех. Вода из луж, как в фонтане, разлеталась во все стороны.

На городских улицах пестрили зонты: можно было встретить как лаконичные черные, так и ярко-красные.

Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022 . Дмитрий Лямзин , altapress.ru Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022 . Дмитрий Лямзин , altapress.ru Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022 . Дмитрий Лямзин , altapress.ru Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022 . Дмитрий Лямзин , altapress.ru Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022 . Дмитрий Лямзин , altapress.ru Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022 . Дмитрий Лямзин , altapress.ru

О «дресс-коде» прохожие также не договорились. Кто-то бойко шагал без носков и в открытых туфлях, а некоторые укутались в теплые куртки, шапки и дождевики.

А еще наш фотокорреспондент запечатлел покрасневшие и пожелтевшие листья, а также мясистые грозди рябины. Осень пришла.

Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022 . Дмитрий Лямзин , altapress.ru Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022 . Дмитрий Лямзин , altapress.ru Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022 . Дмитрий Лямзин , altapress.ru Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022 . Дмитрий Лямзин , altapress.ru Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022 . Дмитрий Лямзин , altapress.ru Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022 . Дмитрий Лямзин , altapress.ru Как осенний дождь взбудоражил Барнаул 12.09.2022 . Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Ранее стало известно, какая погода будет в Барнауле 13−15 сентября.