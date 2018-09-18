Лютеране обеспокоены ремонтными работами на месте возможных захоронений в Барнауле

Работы по ремонту водопровода на площади Свободы в Барнауле могут стать причиной разрушения захоронений середины XVIII века, сообщил altapress.ru алтайский лютеранский пастор и епископ Александр Франц.

По его словам, в районе площади Свободы производили захоронения с середины XVIII века. Они появились в 1749 году, после строительства первой барнаульской православной церкви во имя апостолов Петра и Павла.

Пастор Александр Франц призывает строителей остановить работы и дать археологам обследовать участок улицы, прилегающей к площади Свободы.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края и Администрация города Барнаула никак пока себя не проявили в этом вопросе, думаю, что спасение утопающих ложится на плечи утопающих, — пишет пастор.

Он также приводит пример июля 2017 года, когда при проведении коммунальных работ недалеко от улицы Ползунова, уже были найдены могилы XVIII века.

Altapress.ru писал, что в начале августа в барнаульском Нагорном парке заметили старые надгробия.