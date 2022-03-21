21 марта
﻿
Жизнь
70

«Лже-подрядчик» в Барнауле собирал деньги за общедомовое имущество в частном секторе

Настоящие «коммунальные аферисты» орудуют на проезде Братский в Барнауле. Организация, с которой никто не заключал никаких договоров, выставляет жителям частных домов счета за услуги по содержанию общедомового имущества, а тем, кто не платит, пишут досудебные претензии. Разоблачить обман барнаульцам помогает депутат АКЗС от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -ЗА ПРАВДУ Евгения Боровикова.

Депутат АКЗС Евгения Боровикова.
Депутат АКЗС Евгения Боровикова.
Анна Зайкова.

Жители Железнодорожного района Барнаула — сразу нескольких домов с проезда Братский, обратились к депутату Боровиковой со своей бедой. Некая организация — ООО «Жилищные услуги» самовольно (по словам жильцов, никто из собственников с ней договоры не заключал, общих собраний не проводилось), взялась следить за содержанием их общедомового имущества, которого у этих домов нет, поскольку они частные. Никаких услуг это общество не предоставляет — мусор вывозит регоператор, с ресурсоснабжающими организациями у собственников заключены прямые договоры. А вот счета предоставляют и регулярно! Госжилинспекция подтвердила, что на обслуживание многоквартирных домов у данной организации лицензии нет. Жители обратились в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела им было отказано.

По словам Евгении Боровиковой, жители частного сектора по проезду Братский столкнулись с настоящей «коммунальной аферой». Депутат направила запрос в прокуратуру Алтайского края, и главное управление МВД России по Алтайскому краю. Сотрудники отдела по экономическо безопасности в ходе проверки усмотрели в действиях руководства ООО «Жилищные услуги» формальные признаки таких преступлений, как подделка документов и мошенничество.

Прокуратура Алтайского края после депутатского запроса также провела проверку законности деятельности данного подрядчика. «В период с 2017 по 2021 гг ООО „Жилищные услуги“ незаконно на основании протокола от 30.10.2017, а также договора непосредственного управления, осуществляло начисление платы за содержание общедомового имущества собственников жилых домов», — сообщает надзорное ведомство. В связи с необоснованным начислением платы за услуги, которые выполняются иными организациями, в отсутствие надлежащим образом оформленных с собственниками помещений договоров, директору ООО «Жилищные услуги» вынесено представление. А также, прокуратурой отменено решение органа полиции об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, материалы направлены на дополнительную проверку.

Правоохранители рассказали жильцам, которые платили по «липовым» счетам, как в судебном порядке взыскать с ООО «Жилищные услуги» суммы неосновательного обогащения.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость