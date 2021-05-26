Лже-Попов просит деньги у алтайских аграриев на вакцинацию от ковида

В министерстве официально опровергли эту информацию:
«Сообщаем, что рассылаемые сообщения — фейк. Информация о поступающих письмах и звонках передана в правоохранительные органы».
Ранее алтайские предприниматели получали подозрительные письма якобы от губернатора края Виктора Томенко. Лжегубернатор просил принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ.
Еще раньше в крае активно пересылались сообщения о пропитанных химикатами масках, что также никак не соответствует действительности.