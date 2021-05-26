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Жизнь

Лже-Попов просит деньги у алтайских аграриев на вакцинацию от ковида

Сельхозтоваропроизводители Алтайского края стали получать письма за подписью министра здравоохранения региона Дмитрий Попова, а также звонки от его имени с просьбой оказать материальную помощь для покупки вакцины против COVID-19.

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц.
СС0

В министерстве официально опровергли эту информацию:

«Сообщаем, что рассылаемые сообщения — фейк. Информация о поступающих письмах и звонках передана в правоохранительные органы».

Ранее алтайские предприниматели получали подозрительные письма якобы от губернатора края Виктора Томенко. Лжегубернатор просил принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ.

Еще раньше в крае активно пересылались сообщения о пропитанных химикатами масках, что также никак не соответствует действительности.

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