Магнитная буря 16 марта 2024. Когда закончится серия геоударов

Серия геоударов возникла из-за резкой активности Солнца, которая произошла в феврале.
Магнитные бури в три балла атакуют людей уже несколько дней.
После 16 марта магнитосфера вернется в спокойное состояние до 28-го и 29-го чисел месяца.
Во время сильных магнитных ударов лучше всего пить больше воды, прогуливаться на свежем воздухе и не употреблять алкоголь.
Ранее сообщалось, что сотрясла россиян мощная магнитная буря. Пик активности и сколько продлится серия космических атак.
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