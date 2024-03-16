Магнитная буря 16 марта 2024. Когда закончится серия геоударов

С 14 по 16 марта на Земле началась серия магнитных бурь.

Серия геоударов возникла из-за резкой активности Солнца, которая произошла в феврале.

Магнитные бури в три балла атакуют людей уже несколько дней.

После 16 марта магнитосфера вернется в спокойное состояние до 28-го и 29-го чисел месяца.

Во время сильных магнитных ударов лучше всего пить больше воды, прогуливаться на свежем воздухе и не употреблять алкоголь.

Ранее сообщалось, что сотрясла россиян мощная магнитная буря. Пик активности и сколько продлится серия космических атак.

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