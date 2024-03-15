Сотрясла россиян мощная магнитная буря. Пик активности и сколько продлится серия космических атак

Накануне на Землю обрушилась мощная магнитная буря уровня K-index 3. И после небольшого штиля геомагнитные удары 15 марта вновь потрясут метеозависимых людей.

Это произойдет ближе к вечеру, но буря будет такого же класса. 16 марта космическую погоду также будет штормить. Геомагнитные колебания ожидаются 21 и 22 марта. Последняя магнитная буря месяца случится 27–28 марта.

Между тем вспышки на Солнце начали фиксировать еще в начале марта, указывает LIFE.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Важно:

не употреблять спиртное,

пить успокаивающий чай,

пить больше воды.

В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.

Облучение

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Его связали с солнечными взрывами. Как правило, на экранах телевизоров время от времени появляется надпись "нет сигнала". Это, естественно, скажется на картинке. Возможны спектральные изменения на экране.

Ранее на Солнце произошла вспышка высшего класса X. Она длилась 35 минут. Этот всплеск автоматически отнесли к числу максимально опасных. За небольшое время было пять вспышек высшего балла. Три из них — тоже класса X. По пока непонятным причинам активизировались солнечные пятна.

Также солнечное пятно размером с три Земли направлено на жителей планеты. В эти дни радиационная угроза для спутников и атмосферы Земли будет наивысшей степени.

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