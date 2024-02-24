Рекордный взрыв на Солнце высшего и опасного класса: по кому врежут геоудары

Накануне на Солнце произошла вспышка высшего класса X. Она длилась 35 минут.

Этот всплеск автоматически отнесли к числу максимально опасных, указывает smotrim.ru. За небольшое время было пять вспышек высшего балла. Три из них — тоже класса X. По пока непонятным причинам активизировались солнечные пятна.

А накануне в США случился общенациональный сбой сотовой связи. Его связали с солнечными взрывами.

Некоторые исследователи предполагают, что магнитные бури пройдут "по касательной" относительно Земли. Однако не исключают — при такой опасном классе космическая погода сильно изменится. И геоударов на планете не извежать. Как и зрелищной его части — северного сияния.

Метеозависимым людям лучше приготовиться заранее к космической атаке.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Важно:

не употреблять спиртное,

пить успокаивающий чай — с мятой или мелиссой,

снизить физическую активность,

есть меньше вредной пищи,

пить больше воды.

В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.

Влияние на телесигнал

Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал. Это, естественно, скажется на телевизионной картинке. Возможны спектральные изменения на экране.

Облучение

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

Радиация

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.

Зрелище

Полярное сияние зачастую называют зрелищной частью магнитной бури. Цвет полярного сияния зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли.

Лучи преломляются в разных спектральных линиях. При большей плотности газов — в низких слоях атмосферы — сияние бывает зеленым. А в верхних слоях — красным.

Так, на Алтае это явление можно было наблюдать в ночь на 12 ноября прошлого года. Представители научного сообщества говорят, что недавнее полярное сияние спровоцировала мощная магнитная буря. Силу которой изначально неправильно рассчитали.

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