Мощная и затяжная магнитная буря нанесет серию геоударов по россиянам. При чем тут телевизоры

С 4 по 7 декабря магнитная буря будет бушевать на Земле. Хотя 3 декабря магнитосфера погружена в состояние спокойствия и гармонии.

Самыми опасными днями станут 4 и 5 декабря — геомагнитная активность достигнет опасных красных отметок, пишет vesiskitim.ru.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Метеозависимым людям необходимо сделать себе щадящий график на работе.

Как защититься от магнитной бури:

снизить физическую активность,

чаще принимать контрастный душ,

есть меньше вредной пищи,

ограничить себя в употреблении алкоголя,

пить больше воды,

следить за своим эмоциональным состоянием.

Эти советы помогут метеочувствительным людям сохранить стабильное эмоциональное и физическое состояние в непростой для них период.

Телевизоры и самолеты

Бури могут вывести из строя электронную технику на Земле, привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал.

Радиация

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.

О зрелищной части

Цвет полярного сияния зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли. Лучи преломляются в разных спектральных линиях. При большей плотности газов — в низких слоях атмосферы — сияние бывает зеленым. А в верхних слоях — красным.

Накануне в Алтайском крае вновь наблюдали полярное сияние — это так называемая зрелищная часть магнитной бури.

Между тем от Солнца отделилась магнитная нить, связанная с солнечным пятном.