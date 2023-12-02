В Алтайском крае вновь наблюдали полярное сияние

Полярное сияние жители Алтайского края, а также Сибири и других регионов смогли увидеть благодаря сильной магнитной буре.

"В КУРСЕ 22 | Барнаул" сообщил, что северное сияние прогнозировали на 30 ноября и 1 декабря.

Недавно прошедшая магнитная буря была одной из сильнейших в 2023 году.

Ранее мы рассказывали о северном сиянии в начале ноября.