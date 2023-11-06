Невероятно красивое северное сияние увидели в Алтайском крае. Фото

В группе "Наблюдательная астрономия" россияне прислали фотографии из Омска, Уфы, сел в Башкортостане, из Вологодской области. На них можно увидеть аврору или северное сияние.
И, конечно, из Алтайского края. В нашем регионе его видели жители Славгорода, Михайловского, Мамонтовского и Тюменцевского района. И в Барнауле.
Также астрономы предупреждают о сильнейшей за последние 20 лет магнитной буре.
"Текущие космические параметры являются сильнейший за последние 20 лет! Индекс BZ "вскочил" до отметки +44! Высокая вероятность очень сильной или экстремальной бури с ближайшие сутки - G4-5 (Кр8-9)!"
Также Северное сияние прямо сейчас могут наблюдать в Сочи и Краснодаре.