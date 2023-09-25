После магнитной бури редкое по красоте полярное сияние сняли в российских регионах

Это произошло в Ленинградской области, Татарстане, указывает Lenta.ru.
Накануне в в России зафиксировали слабую магнитную бурю.
Между тем ранее магнитные бури спровоцировали северное сияние под Новосибирском. Дело в том, что на Солнце сейчас происходит серия вспышек, которые могут провоцировать северное сияние.
Что такое северное сияние
Это свечение верхних слоев атмосфер планет, которые возникают из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
Насладиться красивыми видами обычно можно в северной части страны.
Почему оно пришло в Сибирь
Активность вспышек растет, поэтому сейчас северное сияние мы можем наблюдать не только на Севере, но и в Сибири.
Самые мощные бури обычно проходят на Алтае.
Вопрос о геомагнитной обстановке не теряет свою актуальность среди метеозависимых людей.
Поэтому люди заблаговременно пытаются узнать о грядущей космической погоде, которая могут негативно сказаться на их самочувствии.
Здоровье
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.
Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Больше совершать пеших прогулок.
Метеопаты
По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.