Свирепая угроза наивысшей степени: солнечное пятно размером с три Земли направлено на жителей планеты

По направлению к Земле "расположилось" гигантское солнечное пятно — по размерам сравнимо с тремя нашими планетами.

Из-за выброса корональной массы ожидается, что магнитная буря будет бушевать по меньшей мере три дня, пишет Telegram-канал "Слива".

В эти дни радиационная угроза для спутников и атмосферы Земли будет наивысшей степени, указывает "МК".

На Солнце произошла вспышка высшего класса X. Она длилась 35 минут. Этот всплеск автоматически отнесли к числу максимально опасных. За небольшое время было пять вспышек высшего балла. Три из них — тоже класса X. По пока непонятным причинам активизировались солнечные пятна.

Метеозависимым людям лучше приготовиться заранее к космической атаке.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Важно:

не употреблять спиртное,

пить успокаивающий чай,

пить больше воды.

В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.

Облучение

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

Радиация

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.

Телевизор

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Так, в США случился общенациональный сбой сотовой связи. Его связали с солнечными взрывами. Как правило, на экранах телевизоров время от времени появляется надпись "нет сигнала". Это, естественно, скажется на картинке. Возможны спектральные изменения на экране.

Зрелищная часть

Полярное сияние зачастую называют зрелищной частью магнитной бури. Цвет полярного сияния зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли.

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