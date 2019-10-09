Магнитная буря надвигается на Алтайский край

Магнитосфера начнет возбуждаться 21 октября, а 24 и 25 октября ожидается магнитная буря. Она будет слабой мощности.
26 октября возмущения магнитного поля начнут стихать и 27 октября все придет в норму.
В этот период метеозависимые люди могут жаловаться:
- на быструю усталость;
- на высокую раздражительность;
- на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- на ухудшение самочувствия;
- на подавленность и даже депрессивное настроение.
Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.
3 сентября астрофизики фиксировали вторую сильнейшую за этот год магнитную бурю.