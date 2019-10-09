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Жизнь

Магнитная буря надвигается на Алтайский край

В конце октября жителей Алтайского края потревожат всплески магнитного поля Земли, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Солнце.
Солнце.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Магнитосфера начнет возбуждаться 21 октября, а 24 и 25 октября ожидается магнитная буря. Она будет слабой мощности.

26 октября возмущения магнитного поля начнут стихать и 27 октября все придет в норму.

В этот период метеозависимые люди могут жаловаться:

  • на быструю усталость;
  • на высокую раздражительность;
  • на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
  • на ухудшение самочувствия;
  • на подавленность и даже депрессивное настроение.

Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.

3 сентября астрофизики фиксировали вторую сильнейшую за этот год магнитную бурю.

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