Сильнейшая магнитная буря накрыла Землю. Как защититься

Серьезное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на Земле. <Более значительные возмущения магнитного поля регистрировались лишь в мае, когда буря достигла уровня 3 из 5>
Магнитная буря, спровоцированная приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра, началась 31 августа и «утихнет» 3 сентября.
Максимальные всплески составляют два балла по пятибалльной шкале. По словам ученых, столь высокие показатели и раннее начало бури стали для них неожиданностью, пишет bfm.ru.
Предполагается, что поток заряженных частиц повторно придет к Земле 27−28 сентября.
Здоровье
В этот период метеозависимые люди будут жаловаться:
- на быструю усталость;
- на высокую раздражительность;
- на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- на ухудшение самочувствия;
- на подавленность и даже депрессивное настроение.
Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.
В эти дни рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, пить больше травяных настоек и чаев.
Мобильная связь
Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.