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3 сентября 15°C

Сильнейшая магнитная буря накрыла Землю. Как защититься

Вторую сильнейшую за этот год магнитную бурю зафиксировали астрофизики, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Солнце.
Солнце.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Серьезное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на Земле. <Более значительные возмущения магнитного поля регистрировались лишь в мае, когда буря достигла уровня 3 из 5>

Магнитная буря, спровоцированная приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра, началась 31 августа и «утихнет» 3 сентября.

Максимальные всплески составляют два балла по пятибалльной шкале. По словам ученых, столь высокие показатели и раннее начало бури стали для них неожиданностью, пишет bfm.ru.

Предполагается, что поток заряженных частиц повторно придет к Земле 27−28 сентября.

Магнитная буря.
Магнитная буря.
visualhunt.com

Здоровье

В этот период метеозависимые люди будут жаловаться:

  • на быструю усталость;
  • на высокую раздражительность;
  • на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
  • на ухудшение самочувствия;
  • на подавленность и даже депрессивное настроение.

Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.

В эти дни рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, пить больше травяных настоек и чаев.

Мобильная связь

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.

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