На Барнаул обрушилась мощная магнитная буря. Как уберечься?

В 2019 году начался новый одиннадцатилетний цикл солнечной активности, уже 25-й по счету с начала наблюдений. Солнечная активность и мощность магнитных бурь постепенно растут, пока не достигнут максимума, пишет sputnik.md.
В Барнауле магнитная буря началась 15 июля в 06:00 и продлится весь световой день. 16 июля магнитные возмущения в краевой столице будут с 12:00 до 18:00.
Здоровье
В этот период метеозависимые люди будут жаловаться:
- на быструю усталость;
- на высокую раздражительность;
- на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- на ухудшение самочувствия;
- на подавленность и даже депрессивное настроение.
Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.
В эти дни рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, пить больше травяных настоек и чаев.
Мобильная связь
Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.