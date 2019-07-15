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15 июля 24°C

На Барнаул обрушилась мощная магнитная буря. Как уберечься?

15 июля Землю накроет мощная магнитная буря. Не исключено, что она станет самой сильной в июле 2019 года и одной из сильнейших за последнее десятилетие.

Солнце.
Солнце.
СС0

В 2019 году начался новый одиннадцатилетний цикл солнечной активности, уже 25-й по счету с начала наблюдений. Солнечная активность и мощность магнитных бурь постепенно растут, пока не достигнут максимума, пишет sputnik.md.

В Барнауле магнитная буря началась 15 июля в 06:00 и продлится весь световой день. 16 июля магнитные возмущения в краевой столице будут с 12:00 до 18:00.

Здоровье

В этот период метеозависимые люди будут жаловаться:

  • на быструю усталость;
  • на высокую раздражительность;
  • на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
  • на ухудшение самочувствия;
  • на подавленность и даже депрессивное настроение.

Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.

В эти дни рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, пить больше травяных настоек и чаев.

Мобильная связь

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.

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