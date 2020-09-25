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Жизнь

Магнитные бури обрушатся на Алтайский край в ближайшее время

В ближайшие выходные 26 и 27 сентября на Земле начнутся магнитные бури, говорится в сообщении центра погоды «Фобос».

Магнитная буря.
Магнитная буря.
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«В первый выходной день магнитосфера Земли станет слабо возмущенной, а пик активности придется на воскресенье», — указано в сообщении.

При этом в Центре предупредили — длительными магнитные бури не будут, и уже 28 сентября геомагнитное поле начнет постепенно успокаиваться, пишет «Росбалт». А к середине недели «в околоземном космическом пространстве воцарится полный штиль.

Здоровье

Метеозависимые люди могут чувствовать изменения даже за несколько дней до события — головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и пониженное давление.

«Привет из космоса» опасен в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.

В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:

  • на быструю усталость;
  • высокую раздражительность;
  • повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
  • ухудшение самочувствия;
  • подавленность и даже депрессивное настроение.

Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как уберечься

Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.

Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.

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