Магнитные бури обрушатся на Алтайский край в ближайшее время

«В первый выходной день магнитосфера Земли станет слабо возмущенной, а пик активности придется на воскресенье», — указано в сообщении.
При этом в Центре предупредили — длительными магнитные бури не будут, и уже 28 сентября геомагнитное поле начнет постепенно успокаиваться, пишет «Росбалт». А к середине недели «в околоземном космическом пространстве воцарится полный штиль.
Здоровье
Метеозависимые люди могут чувствовать изменения даже за несколько дней до события — головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и пониженное давление.
«Привет из космоса» опасен в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.
В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:
- на быструю усталость;
- высокую раздражительность;
- повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- ухудшение самочувствия;
- подавленность и даже депрессивное настроение.
Ранее российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как уберечься
Во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса.
Желательно не курить, не употреблять алкоголь. В период магнитной бури лучше не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.